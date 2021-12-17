Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık!

Beşiktaş, Umut Meraş'ın gerçekleştirilen idmanda burun kemiğinde kırık tespit edildiğini açıkladı.

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Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık!
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17 Aralık 2021 17:56
Beşiktaş'ta Umut Meraş'ın burun kemiğinde kırık tespit edildiği açıklandı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yaşadığı çarpışma sonucunda burun kemiğinde kırık saptanan futbolcumuz Umut Meraş'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, ligde bu hafta deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.


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