Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık!

Beşiktaş'ta Umut Meraş'ın burun kemiğinde kırık tespit edildiği açıklandı.
Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yaşadığı çarpışma sonucunda burun kemiğinde kırık saptanan futbolcumuz Umut Meraş'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş, ligde bu hafta deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yaşadığı çarpışma sonucunda burun kemiğinde kırık saptanan futbolcumuz Umut Meraş'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş, ligde bu hafta deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.