FUTBOLCULARA DERBİ PRİMİ

MOTİVASYONA POZİTİF ETKİ OLACAK

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbiye odaklanan Beşiktaş'ta kazan-kazan dönemi yeniden başladı. Yönetim, derbi maçın kazanılması halinde futbolculara prim vermeyi planlıyor.Sergen Yalçın ile şampiyon olunan sezonda yapılan ödeme planı için Başkan Ahmet Nur Çebi ile sportif direktör Ceyhun Kazancı görüşme yaptı. Görüşmede teknik direktör Valerien Ismael de yer aldı.Ödeme yöntemiyle ilgili olarak yakın zamanda rota oluşturulacak. Fenerbahçe derbisinde alınacak galibiyetle futbolculara ek ödeme yapılacak. Söz konusu kararın futbolcuların motivasyonuna pozitif etki edeceği düşünülüyor.