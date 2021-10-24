Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 25 Ekim Pazartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek.



Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak.



Geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Beşiktaş 17 puanla ligin 4. sırasında yer alıyor. Aynı sonuçlara ve puana sahip olan Galatasaray ise averajla sıralamanın 7. basamağında bulunuyor.



Son 5 maçta kalesini gole kapatamadı



Sezona iyi savunmayla başlayan ve ligdeki ilk 4 maçta kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekip, son 4 karşılaşmada ise kötü performans sergiledi.



Beşiktaş, Çaykur Rizespor (3-0), Gaziantep (0-0), VavaCars Fatih Karagümrük (1-0) ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (3-0) maçlarını gol yemeden tamamladı. Siyah-beyazlılar, daha sonra çıktığı Fraport TAV Antalyaspor (3-2), Adana Demirspor (3-3), Altay (1-2), Demir Grup Sivasspor (2-1) ve Medipol Başakşehir (2-3) karşılaşmalarında kalesini gole kapatamadı.



Atiba ve N'Koudou sakat



Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson ve Georges-Kevin N'Koudou derbide görev yapamayacak.



Uzun süren sakatlığının ardından hafta içindeki idmanlara takımla birlikte çıkan Mehmet Topal ise görev verilmesi halinde yarın oynanacak mücadelede forma giyebilecek.



Sergen Yalçın'ın tek derbi yenilgisi Galatasaray'a karşı



Beşiktaş'ta göreve başladıktan sonra 6 derbiye siyah-beyazlı takımın başında çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbi maçlardaki tek yenilgisini Galatasaray'a karşı aldı.



Fenerbahçe ile oynanan 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Yalçın, Galatasaray'a karşı oynadığı maçlarda ise 1 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti.





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