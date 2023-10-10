Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, Lugano maçı sonrası ligde moral buldu. Siyah-beyazlılar milli ara sonrası Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ta derbi öncesi sakat oyuncuların çokluğu teknik heyetin moralini bozdu.
GEDSON FERNANDES BELİRSİZLİĞİ
Özellikle Gedson Fernandes'in derbide oynayıp oynayamayacağı henüz netlik kazanmadı. Kartal'da Lugano maçı öncesi antrenmanda ayak bileğinden sakatlanan Gedson Fernandes'in Galatasaray derbisine yetişip yetişmeyeceği belirsizliğini koruyor.
DERBİDE OYNAMAYI ÇOK İSTİYOR
Omuz sakatlığı yüzünden Kayserispor, Adana Demirspor ve Konyaspor maçlarını kaçıran Portekizli futbolcu son olarak İstanbulspor karşılaşmasında da takımdaki yerini alamadı. Omzu iyileşen Gedson'un ayak bileğine yoğun tedavi uygulandığı aktarıldı.Galatasaray derbisinde oynamayı çok isteyen yıldız futbolcunun durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Gedson dev maçtan 2-3 gün önce takımla çalışmalara başlayabilirse karşılaşmada forma giyebilecek. Yetenekli oyuncu aksi halde derbide de görev yapamayacak.
Bu arada İstanbulspor karşılaşmasında sağ arka adalesinden sakatlanan Salih Uçan'ın dün MR'ı çekildi. Adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen başarılı futbolcunun tedavisine başlandığı açıklandı. Son maçta sol omzunda sorun yaşayan Eric Bailly'nin durumunun ise iyi olduğu bildirildi.
MERT GÜNOK YETİŞECEK Mİ?
Beşiktaş'ta Adana Demirspor deplasmanında sol dizinden sakatlanan kaleci Mert Günok'un tedavisine devam ediliyor. Deneyimli file bekçisinin Galatasaray'la oynanacak derbiye yetişip yetişmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.Tümosan Konyaspor, Lugano ve İstanbulspor'la oynanan maçlarda takımdaki yerini alamayan Mert Günok'un derbide oynama ihtimalinin bulunduğu ifade edildi. Tedavisi olumlu ilerleyen başarılı file bekçisi milli arada özel çalışmalarını sürdürecek. Teknik patron Burak Yılmaz yüzde 100 hazır duruma gelmesi halinde Galatasaray deplasmanında kaleyi Mert Günok'a teslim edecek. Aksi halde dev maçta kaleyi Ersin Destanoğlu koruyacak.Bu arada Mert'in şok sakatlığı ardından uzun bir süre sonra görev alan Ersin sınıfı geçti. Konyaspor ve İstanbulspor karşısında elde edilen kritik galibiyetlerde pay sahibi olan genç file bekçisi moral buldu. Yeni bir sayfa açan Ersin'in Galatasaray derbisinde de oynamak istediği ve kendisini şimdiden dev müsabakaya hazırladığı kaydedildi.
ABOUBAKAR'DA TEHLİKE YOK
Beşiktaş'ta Afrikalı oyunculardan sadece Vincent Aboubakar, Arthur Masuaku ve Jackson Muleka milli takımlardan davet aldı. Bu futbolcular milli takımlarında son maçlarına 16 Ekim'de çıkacak. Aboubakar, Masuaku ve Muleka'nın Galatasaray'la 21 Ekim'de oynanacak derbiden 3 gün önce İstanbul'a dönmeleri ve takıma katılmaları bekleniyor. Kartal'da diğer Afrikalı oyuncular ise milli takımlarına çağrılmadı. İstanbul'da kalan Ghezzal, Bailly, Colley, Amartey ve Onana derbi öncesi takımla çalışabilecek.
GEDSON FERNANDES BELİRSİZLİĞİ
Özellikle Gedson Fernandes'in derbide oynayıp oynayamayacağı henüz netlik kazanmadı. Kartal'da Lugano maçı öncesi antrenmanda ayak bileğinden sakatlanan Gedson Fernandes'in Galatasaray derbisine yetişip yetişmeyeceği belirsizliğini koruyor.
DERBİDE OYNAMAYI ÇOK İSTİYOR
Omuz sakatlığı yüzünden Kayserispor, Adana Demirspor ve Konyaspor maçlarını kaçıran Portekizli futbolcu son olarak İstanbulspor karşılaşmasında da takımdaki yerini alamadı. Omzu iyileşen Gedson'un ayak bileğine yoğun tedavi uygulandığı aktarıldı.Galatasaray derbisinde oynamayı çok isteyen yıldız futbolcunun durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Gedson dev maçtan 2-3 gün önce takımla çalışmalara başlayabilirse karşılaşmada forma giyebilecek. Yetenekli oyuncu aksi halde derbide de görev yapamayacak.
Bu arada İstanbulspor karşılaşmasında sağ arka adalesinden sakatlanan Salih Uçan'ın dün MR'ı çekildi. Adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen başarılı futbolcunun tedavisine başlandığı açıklandı. Son maçta sol omzunda sorun yaşayan Eric Bailly'nin durumunun ise iyi olduğu bildirildi.
MERT GÜNOK YETİŞECEK Mİ?
Beşiktaş'ta Adana Demirspor deplasmanında sol dizinden sakatlanan kaleci Mert Günok'un tedavisine devam ediliyor. Deneyimli file bekçisinin Galatasaray'la oynanacak derbiye yetişip yetişmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.Tümosan Konyaspor, Lugano ve İstanbulspor'la oynanan maçlarda takımdaki yerini alamayan Mert Günok'un derbide oynama ihtimalinin bulunduğu ifade edildi. Tedavisi olumlu ilerleyen başarılı file bekçisi milli arada özel çalışmalarını sürdürecek. Teknik patron Burak Yılmaz yüzde 100 hazır duruma gelmesi halinde Galatasaray deplasmanında kaleyi Mert Günok'a teslim edecek. Aksi halde dev maçta kaleyi Ersin Destanoğlu koruyacak.Bu arada Mert'in şok sakatlığı ardından uzun bir süre sonra görev alan Ersin sınıfı geçti. Konyaspor ve İstanbulspor karşısında elde edilen kritik galibiyetlerde pay sahibi olan genç file bekçisi moral buldu. Yeni bir sayfa açan Ersin'in Galatasaray derbisinde de oynamak istediği ve kendisini şimdiden dev müsabakaya hazırladığı kaydedildi.
ABOUBAKAR'DA TEHLİKE YOK
Beşiktaş'ta Afrikalı oyunculardan sadece Vincent Aboubakar, Arthur Masuaku ve Jackson Muleka milli takımlardan davet aldı. Bu futbolcular milli takımlarında son maçlarına 16 Ekim'de çıkacak. Aboubakar, Masuaku ve Muleka'nın Galatasaray'la 21 Ekim'de oynanacak derbiden 3 gün önce İstanbul'a dönmeleri ve takıma katılmaları bekleniyor. Kartal'da diğer Afrikalı oyuncular ise milli takımlarına çağrılmadı. İstanbul'da kalan Ghezzal, Bailly, Colley, Amartey ve Onana derbi öncesi takımla çalışabilecek.