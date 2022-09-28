DELE ALLI KAÇ MAÇ KAÇIRDI?

DERBİ İÇİN KARAR MAÇ GÜNÜ

ISMAEL NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Dele Alli'nin Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynayamayacağı merak konusu oldu. İngiliz oyuncu ile ilgili son durum belli oldu.Siyah-beyazlı takımda uyluk sakatlığı yaşayan Dele Alli, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında görev alamamıştı. Dele Alli şu ana kadar süre aldığı 182 dakika 1 gol kaybetti. Ankaragücü maçında gol sevinci yaşayan Dele Alli, derbide de oynamak istiyor.Ancak; Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Dele Alli ile ilgili net bir karar vermedi. Futbolcunun son durumu, maç gününde netlik kazanacak.Valerien Ismael konuyla ilgili olarak, "Dele Alli'yi umarım pazar günü, herhangi bir şekilde sahada görebiliriz. Şu an ilk 11 ile ilgili konuşmak için erken. Çok süre var. Milli takımdan dönecek oyuncular var. Gün gün takip edeceğiz. İlk 11 hakkında yorum yapmak için çok erken" dedi.