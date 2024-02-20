Beşiktaş'ta derbi öncesi 8 oyuncu kart sınırında

Beşiktaş'ta iki hafta sonra oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde tam 8 isim kart sınırında bulunuyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta derbi öncesi 8 oyuncu kart sınırında
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20 Şubat 2024 11:05
Son güncelleme 20 Şubat 2024 11:08
Süper Lig 28. haftasında Galatasaray'ı kendi sahasında konuk edecek olan Beşiktaş'ta 8 isim zorlu maç öncesinde kart sınırda yer alıyor.

İstanbulspor maçında kart görmeleri halinde derbide olmayacaklar.

İŞTE O 8 OYUNCU

Beşiktaş'ta Galatasaray maçı öncesi 8 isim kart sınırında yer alıyor. İstanbulspor maçına sınırda çıkacak o isimler şu şekilde; Necip Uysal, Arthur Masuaku, Jonas Svensson, Daniel Amartey, Gedson Fernandes, Bakhtiyar Zaynutdinov, Ege Tıknaz, Semih Kılıçsoy.

Bu isimler İstanbulspor karşısına kart görmeleri halinde 28. haftada oynanacak olan Galatasaray derbisinde forma giyemeyecekler. Beşiktaş'ın kendi sahasında lider Galatasaray'ı konuk edeceği dev karşılaşma, 3 Mart 2024'te oynanacak.

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