Beşiktaş'ta derbi öncesi 3 isim sınırda

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü derbi maçta Galatasaray'ın konuğu olacak.



Nef Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.



Geride kalan 12 haftada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle 22 puan toplayan Beşiktaş, ligde 4. sırada yer alıyor. 11 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray ise 21 puanla 5. basamakta bulunuyor.



Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve başlamasının ardından ilk maçında HangiKredi Ümraniyespor'u 5-2 yenerek yeni bir hava yakalayan Beşiktaş'ın, bu sezon derbi maçlarda galibiyeti bulunmuyor.



Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçta rakibiyle golsüz berabere kalırken, Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Trabzonspor ile ise 2-2 berabere kalarak 1 puan aldı.



Ghezzal forma giyemeyecek



Yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon takımına katkı veremeyen Rachid Ghezzal, derbide de forma giyemeyecek.



Bir süredir takımla çalışmalara başlayan Emrecan Uzunhan ise görev verilmesi halinde Galatasaray karşısında oynayabilecek.



3 isim ceza sınırında



Beşiktaş'ta Romain Saiss, Valentin Rosier ve Gedson Fernandes, mücadeleye sarı kart ceza sınırında çıkacak.



Daha önce oynanan maçlarda gördükleri kartlarla üç sarı kart sınırına ulaşan siyah-beyazlı oyuncular, Galatasaray maçında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.



