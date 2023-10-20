Beşiktaş'ta derbi için sol bekte sürpriz karar!

Beşiktaş'ta derbide sol bekte kimin forma giyeceği merak konusuydu. Arthur Masuaku'nun sakatlıktan yeni dönmüş olması ve tam olarak form tutamaması nedeniyle bu forma 2 aday vardı.
Masuaku'nun dışında yerli statüsünde oynayabilen ve Burak Yılmaz'ın jokeri olarak dikkat çeken Bakhtiyor Zaynutdinov, ilk 11'e aday olan isimlerden biriydi. Karşılaşma öncesinde Yılmaz tarafından kritik bir karar verildi.
Eğer bir aksilik olmazsa Galatasaray ile oynanacak karılaşmada savunmanın solunda forma giyecek.
FİZİKSEL GÜCÜ VE SAVUNMASI DİKKAT ÇEKİYOR
25 yaşındaki oyuncunun, fiziksel gücünün dışında defansif anlamda takıma önemli şeyler katması nedeniyle bu kararın alındığı bildirildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş'ta 10 karşılaşmaya çıkan Bakhtiyor Zaynutdinov, 1 gol kaydetti.
Masuaku'nun dışında yerli statüsünde oynayabilen ve Burak Yılmaz'ın jokeri olarak dikkat çeken Bakhtiyor Zaynutdinov, ilk 11'e aday olan isimlerden biriydi. Karşılaşma öncesinde Yılmaz tarafından kritik bir karar verildi.
Eğer bir aksilik olmazsa Galatasaray ile oynanacak karılaşmada savunmanın solunda forma giyecek.
FİZİKSEL GÜCÜ VE SAVUNMASI DİKKAT ÇEKİYOR
25 yaşındaki oyuncunun, fiziksel gücünün dışında defansif anlamda takıma önemli şeyler katması nedeniyle bu kararın alındığı bildirildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş'ta 10 karşılaşmaya çıkan Bakhtiyor Zaynutdinov, 1 gol kaydetti.