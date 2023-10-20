Beşiktaş'ta derbi için sol bekte sürpriz karar!

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın, Galatasaray derbisinde sol bekte fiziksel gücü ve defansif anlamda takıma önemli şeyler katması nedeniyle Bakhtiyor Zaynutdinov'a forma forma vermesi bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta derbi için sol bekte sürpriz karar!
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20 Ekim 2023 10:32
Beşiktaş'ta derbide sol bekte kimin forma giyeceği merak konusuydu. Arthur Masuaku'nun sakatlıktan yeni dönmüş olması ve tam olarak form tutamaması nedeniyle bu forma 2 aday vardı.

Masuaku'nun dışında yerli statüsünde oynayabilen ve Burak Yılmaz'ın jokeri olarak dikkat çeken Bakhtiyor Zaynutdinov, ilk 11'e aday olan isimlerden biriydi. Karşılaşma öncesinde Yılmaz tarafından kritik bir karar verildi.

Eğer bir aksilik olmazsa Galatasaray ile oynanacak karılaşmada savunmanın solunda forma giyecek.

FİZİKSEL GÜCÜ VE SAVUNMASI DİKKAT ÇEKİYOR

25 yaşındaki oyuncunun, fiziksel gücünün dışında defansif anlamda takıma önemli şeyler katması nedeniyle bu kararın alındığı bildirildi. 

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Beşiktaş'ta 10 karşılaşmaya çıkan Bakhtiyor Zaynutdinov, 1 gol kaydetti. 

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