Beşiktaş'ta deplasman hasreti bitti

Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'u 3-2 mağlup etti.



Geriye düştüğü Kayseri deplasmanından 3 puan çıkarmayı başaran Beşiktaş, deplasman hasretini de bitirdi.



Bu sezon dış sahada kötü bir performans gösteren Siyah beyazlılar, 3 hafta sonra dışarda kazandı. Siyah-beyazlıların bu sezon deplasmanda kazandığı maç sayısı da 4'e çıktı.





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