Beşiktaş'ta deplasman hasreti bitti

Süper Lig'de Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş deplasman hasretine son verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta deplasman hasreti bitti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mayıs 2022 13:00
Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'u 3-2 mağlup etti.

Geriye düştüğü Kayseri deplasmanından 3 puan çıkarmayı başaran Beşiktaş, deplasman hasretini de bitirdi.

Bu sezon dış sahada kötü bir performans gösteren Siyah beyazlılar, 3 hafta sonra dışarda kazandı. Siyah-beyazlıların bu sezon deplasmanda kazandığı maç sayısı da 4'e çıktı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ