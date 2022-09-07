DELE ALLI'NİN KAÇIRACAĞI MAÇLAR

TEKNİK EKİPTEN YAKIN TAKİP

ALLI DAHA GÜÇLÜ DÖNMEK İSTİYOR

Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli, siyah-beyazlılardaki kariyerine iyi bir başlangıç yaptı. Sivasspor maçında ilk kez Beşiktaş forması giyen yıldız oyuncu, Ankaragücü maçında sakatlık yaşadı. Dele Alli, daha güçlü şekilde sahalara dönmek istiyor.3-2 kazandıkları Ankaragücü maçında gol sevinci yaşayan futbolcu, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında forma giyemeyecek.Beşiktaş'ın Fransız teknik direktörü Valerien Ismael, yeni transfer Dele Alli'nin sağlık durumunu yakından takip ediyor. Ismael, sağlık ekibinden gelişmelerle ilgili bilgiler alıyor.İngiliz oyuncu, yaşadığı sakatlık sebebiyle üzgün. Ancak; Dele Alli, sahalara daha güçlü bir şekilde dönmek istediğini teknik ekibe iletti. Ayrıca siyah-beyazlı taraftarlar, Dele Alli için sakatlık sonrası sosyal medyadan destek paylaşımları yaptı.