DELE ALLI BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

GEDSON 11'E GERİ DÖNÜYOR

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş'ın büyük Umutlarla transfer ettiği Dele Alli, Fenerbahçe maçında beklentilerin altında kaldı. Valerien Ismael, Giresunspor maçı için Dele Alli kararını verdi.Derbide 2 kez ofsaytta kalan tecrübeli oyuncu, 3 top kaptırdı, 2 başarısız kontrol yaptı, 5 kez ayağındaki topu rakibe teslim etti. Oyunda kaldığı sürece hiç kilit pas vermeyen İngiliz yıldız 34 kez topla buluştu, 17 pas verdi, ancak bunların 6'sında da isabet sağlayamadı.Dele Alli'ye yer açmak için Brezilyalı genç yıldız Gedson'u kulübeye gönderen Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael maçtan sonra resmi olarak dile getirmese de bu seçimi nedeniyle pişman oldu. Dele Alli ve Muleka oyunda kaldığı süreçte 5 kez ofsaytta kaldı. Giresunspor maçında Gedson Fernandes'in yeniden 11'e döneceği öğrenildi.