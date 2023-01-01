Beşiktaş'ta Dele Alli rahatsızlığı

Sezon başında transfer edilen Dele Alli'den beklenen verim alınamadı. Hatta İngiliz yıldızın verilen şansları da iyi kullanamaması teknik direktör Şenol Güneş'in sabrını taşırdı. Güneş, son gelişmelerin üzerine Dele Alli'den umudunu tamamen kesti.
Adana Demirspor maçında 1 dakika bile şans vermeyen tecrübeli teknik adam, "Final paslarında sıkıntılarımız var" diyerek 10 numara zorunluluğunu bir kez daha ortaya koydu.
"BEKLEDİĞİMİ ALAMADIM"
Tecrübeli teknik adam yönetimle yaptığı görüşmede, "Dele Alli'nin kalitesin iyi biliyorum ve bunu ortaya çıkarması için ona bir çok fırsat verdim. Ama şu ana kadar beklediğimi alamadım. Ocak ayı sonuna kadar da isteğimi alamazsam, ara transferde yeni bir 10 numara olmamız şart, yoksa işimiz zor" dedi.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 9 resmi maça çıkan Dele Alli, bu maçlarda 2 gol kaydetti.
Adana Demirspor maçında 1 dakika bile şans vermeyen tecrübeli teknik adam, "Final paslarında sıkıntılarımız var" diyerek 10 numara zorunluluğunu bir kez daha ortaya koydu.
"BEKLEDİĞİMİ ALAMADIM"
Tecrübeli teknik adam yönetimle yaptığı görüşmede, "Dele Alli'nin kalitesin iyi biliyorum ve bunu ortaya çıkarması için ona bir çok fırsat verdim. Ama şu ana kadar beklediğimi alamadım. Ocak ayı sonuna kadar da isteğimi alamazsam, ara transferde yeni bir 10 numara olmamız şart, yoksa işimiz zor" dedi.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 9 resmi maça çıkan Dele Alli, bu maçlarda 2 gol kaydetti.