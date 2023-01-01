Beşiktaş'ta Dele Alli rahatsızlığı

Sezon başında transfer edilen Dele Alli'den beklenen verim alınamadı. Hatta İngiliz yıldızın verilen şansları da iyi kullanamaması teknik direktör Şenol Güneş'in sabrını taşırdı. Güneş, son gelişmelerin üzerine Dele Alli'den umudunu tamamen kesti.Adana Demirspor maçında 1 dakika bile şans vermeyen tecrübeli teknik adam,diyerek 10 numara zorunluluğunu bir kez daha ortaya koydu.Tecrübeli teknik adam yönetimle yaptığı görüşmede,dedi.Bu sezon Beşiktaş formasıyla 9 resmi maça çıkan Dele Alli, bu maçlarda 2 gol kaydetti.