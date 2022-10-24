Beşiktaş'ta Dele Alli planı ortaya çıktı

Beşiktaş'a kiralık olarak transfer edilen Dele Alli ile ilgili plan ortaya çıktı. İşte Beşiktaş'ın İngiliz oyuncu ile ilgili son kararı...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Dele Alli planı ortaya çıktı
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24 Ekim 2022 09:19
Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli gösterdiği etkisiz performans ile hayal kırıklığı yarattı. Dele Alli ile ilgili Beşiktaş'ın planı belli oldu.

DELE ALLI BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

İngiliz yıldız şu ana kadar siyah-beyazlı forma altında 5 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asist kaydetti. Yıldız futbolcu, saha içinde etkisiz görüntüsü ve maç içinde yaşadığı düşüşle dikkat çekiyor.

2 MİLYON EURO FARK

Dele Alli'nin sözleşmesine göre; bonservisi Ocak ayında alınırsa 6 milyon euro, Haziran ayında alınır ise 8 milyon euro olacak.

SEZON SONU BEKLENECEK

Beşiktaş'ın, Alli'nin performansından dolayı büyük çekince yaşadığı ve 2 milyon euro avantajı olmasına rağmen yıldız oyuncu için sezon sonunda harekete geçeceği öğrenildi. Trabzonspor maçında etkisiz görüntüsüyle taraftarların protestosuna maruz kalan Dele Alli'nin Hatay maçında kulübede olması bekleniyor. 

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