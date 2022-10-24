Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli gösterdiği etkisiz performans ile hayal kırıklığı yarattı. Dele Alli ile ilgili Beşiktaş'ın planı belli oldu.
DELE ALLI BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI
İngiliz yıldız şu ana kadar siyah-beyazlı forma altında 5 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asist kaydetti. Yıldız futbolcu, saha içinde etkisiz görüntüsü ve maç içinde yaşadığı düşüşle dikkat çekiyor.
2 MİLYON EURO FARK
Dele Alli'nin sözleşmesine göre; bonservisi Ocak ayında alınırsa 6 milyon euro, Haziran ayında alınır ise 8 milyon euro olacak.
SEZON SONU BEKLENECEK
Beşiktaş'ın, Alli'nin performansından dolayı büyük çekince yaşadığı ve 2 milyon euro avantajı olmasına rağmen yıldız oyuncu için sezon sonunda harekete geçeceği öğrenildi. Trabzonspor maçında etkisiz görüntüsüyle taraftarların protestosuna maruz kalan Dele Alli'nin Hatay maçında kulübede olması bekleniyor.
DELE ALLI BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI
İngiliz yıldız şu ana kadar siyah-beyazlı forma altında 5 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asist kaydetti. Yıldız futbolcu, saha içinde etkisiz görüntüsü ve maç içinde yaşadığı düşüşle dikkat çekiyor.
2 MİLYON EURO FARK
Dele Alli'nin sözleşmesine göre; bonservisi Ocak ayında alınırsa 6 milyon euro, Haziran ayında alınır ise 8 milyon euro olacak.
SEZON SONU BEKLENECEK
Beşiktaş'ın, Alli'nin performansından dolayı büyük çekince yaşadığı ve 2 milyon euro avantajı olmasına rağmen yıldız oyuncu için sezon sonunda harekete geçeceği öğrenildi. Trabzonspor maçında etkisiz görüntüsüyle taraftarların protestosuna maruz kalan Dele Alli'nin Hatay maçında kulübede olması bekleniyor.