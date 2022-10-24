DELE ALLI BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

2 MİLYON EURO FARK

SEZON SONU BEKLENECEK

Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli gösterdiği etkisiz performans ile hayal kırıklığı yarattı. Dele Alli ile ilgili Beşiktaş'ın planı belli oldu.İngiliz yıldız şu ana kadar siyah-beyazlı forma altında 5 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asist kaydetti. Yıldız futbolcu, saha içinde etkisiz görüntüsü ve maç içinde yaşadığı düşüşle dikkat çekiyor.Dele Alli'nin sözleşmesine göre; bonservisi Ocak ayında alınırsa 6 milyon euro, Haziran ayında alınır ise 8 milyon euro olacak.Beşiktaş'ın, Alli'nin performansından dolayı büyük çekince yaşadığı ve 2 milyon euro avantajı olmasına rağmen yıldız oyuncu için sezon sonunda harekete geçeceği öğrenildi. Trabzonspor maçında etkisiz görüntüsüyle taraftarların protestosuna maruz kalan Dele Alli'nin Hatay maçında kulübede olması bekleniyor.