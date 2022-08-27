DELE ALLI BÜYÜK HEYECAN YARATTI

DELE ALLI FORMALARINA YOĞUN İLGİ

Beşiktaş dünyaca ünlü yıldız futbolcu Dele Alli'yi satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılarda 26 yaşındaki futbolcu sahada, isminin yazılacağı formalar da Kartal Yuvası'nda satışta olacak.İngiliz on numaranın gelişi taraftarlara büyük heyecan yaşattı. Gece yarısı oyuncuyu havalimanına karşılamaya giden siyah-beyazlılar, forma alıp üzerine Dele Alli ismini yazdırmaya başladı. Beşiktaş yönetimi hem Kartal Yuvası mağazalarında hem de internet üzerinden forma satışlarının önemli ölçüde arttığı ve taraftarların Dele Alli formalarına büyük ilgi gösterdiğini açıkladı.Gün içerisinde binlerce satış sağlanırken, yönetim pazartesi Vodafone Park'ta oynanacak Sivasspor maçına da özel hazırlanıyor. Taraftarlardan yoğun talep geldiğini belirten siyah-beyazlı yöneticiler, maç günü stadyumun altındaki kulüp mağazasında satılmak üzere Dele formalarını hazırlattı. Yeni sezon formalarını 599 TL'den satışa sunan Beşiktaş bu olumlu hava ile 5 milyon TL'lik satış hedefliyor.