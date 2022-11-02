Beşiktaş'ta Dele Alli'nin yerine Redmond!

Beşiktaş'ta Şenol Güneş derbi öncesi ilk 11'ini yavaş yavaş şekillendiriyor.



Ümraniye karşısında Dele Alli'yi hücumun sol önünde değerlendiren ama istediği verimi alamayan Şenol Güneş'in, ikinci yarıda şans tanıdığı ve 1 asistle maçı tamamlayan Redmond'ın performansını beğendiği kaydedildi.



İngiliz futbolcu, geldiğinden bu yana en iyi oyununu ortaya koyarken Galatasaray karşısında da Dele Alli'nin yerine 11'e en yakın aday konumunda.



