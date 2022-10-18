DELE ALLI BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

ISMAEL OYNAMA SÖZÜ VERDİ

MAÇ EKSİĞİ VAR

Beşiktaş'ın bu sezonki flaş transferlerinden biri olarak gösterilen Dele Alli ile ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Fransız teknik direktör Valerien Ismael'in yıldız oyuncuya transfer edilirken forma sözü verdiği öne sürüldü.Transfer döneminin yıldızı Dele Alli şu ana kadarki performansıyla vasatı aşamadı. Beşiktaş'ın 26 yaşındaki on numarası, son 3 maçında sahada kaybolurken oklar da onun performansına uzun süre tahammül eden teknik direktör Valerien İsmael'e çevrildi.Trabzon karşısında 67 dakika forma giyen İngiliz oyuncu, değişiklik sırasında da taraftarın protestosuna maruz kaldı. Dele Alli'nin transfer sürecinde ise oynama sözü aldığı ortaya çıktı.Dele Alli'nin maç eksiğini gidermek isteyen teknik heyet de süre vererek bir an önce açıklarını kapatmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı futbolcu bu sezon 4 maçta 291 dakika süre aldı ve 1 gol üretti.