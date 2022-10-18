Beşiktaş'ın bu sezonki flaş transferlerinden biri olarak gösterilen Dele Alli ile ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Fransız teknik direktör Valerien Ismael'in yıldız oyuncuya transfer edilirken forma sözü verdiği öne sürüldü.
DELE ALLI BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI
Transfer döneminin yıldızı Dele Alli şu ana kadarki performansıyla vasatı aşamadı. Beşiktaş'ın 26 yaşındaki on numarası, son 3 maçında sahada kaybolurken oklar da onun performansına uzun süre tahammül eden teknik direktör Valerien İsmael'e çevrildi.
ISMAEL OYNAMA SÖZÜ VERDİ
Trabzon karşısında 67 dakika forma giyen İngiliz oyuncu, değişiklik sırasında da taraftarın protestosuna maruz kaldı. Dele Alli'nin transfer sürecinde ise oynama sözü aldığı ortaya çıktı.
MAÇ EKSİĞİ VAR
Dele Alli'nin maç eksiğini gidermek isteyen teknik heyet de süre vererek bir an önce açıklarını kapatmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı futbolcu bu sezon 4 maçta 291 dakika süre aldı ve 1 gol üretti.
DELE ALLI BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI
Transfer döneminin yıldızı Dele Alli şu ana kadarki performansıyla vasatı aşamadı. Beşiktaş'ın 26 yaşındaki on numarası, son 3 maçında sahada kaybolurken oklar da onun performansına uzun süre tahammül eden teknik direktör Valerien İsmael'e çevrildi.
ISMAEL OYNAMA SÖZÜ VERDİ
Trabzon karşısında 67 dakika forma giyen İngiliz oyuncu, değişiklik sırasında da taraftarın protestosuna maruz kaldı. Dele Alli'nin transfer sürecinde ise oynama sözü aldığı ortaya çıktı.
MAÇ EKSİĞİ VAR
Dele Alli'nin maç eksiğini gidermek isteyen teknik heyet de süre vererek bir an önce açıklarını kapatmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı futbolcu bu sezon 4 maçta 291 dakika süre aldı ve 1 gol üretti.