Beşiktaş'a büyük beklentilerle gelen Dele Alli, geride kalan haftalarda performansıyla vasatı aşamadı. Siyah-beyazlılarda başlayan Şenol Güneş dönemi, İngiliz yıldız açısından da bir fırsat dönemi olacak.



"YÜZDE 50'Sİ YETER"



İmza töreninde Dele Alli ile ilgili fikirlerini paylaşan Şenol Güneş, "Dele Alli, Tottenham'da 3 iyi oyuncudan biriydi. Yüzde 50'si yeter. Nasıl kazanırız ona bakacağız. İyi oyuncu olmak yetmiyor. Tamam, iyi oyuncular aldık ama iyi oynarlar mı? Değerlendireceğiz ve yollarını arayacağız" mesajını verdi.



ALLI İÇİN GÜNEŞ'İN KARARI ÖNEMLİ



Everton'dan kiralık olarak Beşiktaş'a transfer edilen Dele Alli, geride kalan 6 maçta 411 dakika süre aldı ve 1 gol kaydetti. Futbolcunun performansı ve yeni teknik direktör Şenol Güneş'in Dele Alli'den alacağı verim, oyuncunun kaderini belirleyecek. Ayrıca, Arthur Masuaku, Nathan Redmond, Wout Weghorst gibi isimlerin de geleceğinde Güneş etken olacak.



