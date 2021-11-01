Beşiktaş'ta defans bloğuna operasyon

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın defans bloğunda bir kez daha değişikliğe gitmesi bekleniyor.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta defans bloğuna operasyon
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01 Kasım 2021 12:04
Süper Lig'deki ilk 4 maçında rakiplerine gol şansı vermeyen siyah-beyazlı ekip, son 7 müsabakada ise kalesini rakip forvetlere kapatamadı ve ağlarında 13 top gördü. Siyah beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 3 karşılaşmasında ise 8 gole engel olamadı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yaşanan sıkıntı nedeniyle defans bloğunda bir kez daha değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Sporting maçında savunma kurgusunun Necip, Vida, Welinton ve Umut Meraş'tan oluşması bekleniyor. 

 

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