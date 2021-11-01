Beşiktaş'ta defans bloğuna operasyon

Süper Lig'deki ilk 4 maçında rakiplerine gol şansı vermeyen siyah-beyazlı ekip, son 7 müsabakada ise kalesini rakip forvetlere kapatamadı ve ağlarında 13 top gördü. Siyah beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 3 karşılaşmasında ise 8 gole engel olamadı.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yaşanan sıkıntı nedeniyle defans bloğunda bir kez daha değişikliğe gitmesi bekleniyor.
Sporting maçında savunma kurgusunun Necip, Vida, Welinton ve Umut Meraş'tan oluşması bekleniyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yaşanan sıkıntı nedeniyle defans bloğunda bir kez daha değişikliğe gitmesi bekleniyor.
Sporting maçında savunma kurgusunun Necip, Vida, Welinton ve Umut Meraş'tan oluşması bekleniyor.