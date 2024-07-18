Beşiktaş'ta David Neres için formül bulundu!

Beşiktaş, Benfica'da forma giyen Brezilyalı kanat oyuncusu David Neres için girişimlerini sıklaştırdı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta David Neres için formül bulundu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Temmuz 2024 08:18
Beşiktaş, Benfica'nın 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu David Neres'i transfer etmek için harekete geçti.

HEDEF KİRALAMAK

Henüz resmî bir teklif yapılmamış olmasına rağmen, siyah beyazlıların bu transfer için kısa süre içinde Benfica'nın kapısını çalacağı öğrenildi. Brezilyalı yıldızın piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Siyah beyazlı yönetim, Giovanni van Bronkhorst'un çok istediği 27 yaşındaki yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak niyetinde.



YENİ PORTEKİZ EKİBİ

David Neres sağ kanadın yanı sıra sol kanat ve on numara olarak da forma giyebiliyor. Etkili sol ayağıyla dikkat çeken oyuncunun takımıyla 30 Haziran 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Brezilyalı oyuncu, Beşiktaş'ın ilgisinden memnuniyet duyarken, masaya oturmaya hazır olduğu bilgisini gönderdi. Transfer gerçekleşirse Beşiktaş'ın kadrosundaki Portekizli oyuncu sayısı Gedson Fernandes ve Rafa Silva ile birlikte üçe çıkmış olacak.

SÜPER SKORER

Sao Paulo, Shakhtar, Ajax ve Benfica gibi önemli kulüplerde forma giyen tecrübeli oyuncu, kariyeri boyunca çıktığı 281 maçta 74 gol atıp 69 asist yaptı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery