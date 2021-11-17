Beşiktaş'ta David Martinez harekatı!

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon sonunda Sergen Yalçın ile yeniden şampiyonluk sevinci yaşamak isteyen siyah-beyazlılar transfer çalışmalarına yoğunluk vermiş durumda. Özellikle de sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuların yerini doldurmak için harekete geçen yönetim, ilk olarak stoper mevkiine yapılacak takviye için kolları sıvadı. Bununla ilgili olarak Arjantin'den ciddi bir iddia geldi. TyC Sports'un iddiasına göre Beşiktaş, River Plate'de kiralık oynayan 23 yaşındaki solak stoper David Martinez için düğmeye bastı.



OCAKTA GERİ DÖNÜYOR



River Plate'de kiralık oynayan 23 yaşındaki solak stoper Martinez'in sözleşmesi Ocak'ta sona erecek ancak bonservisini elinde bulunduran Defensa y Justicia kulübüyle sözleşmesi ise 2023'te sona eriyor. Bu arada River Plate, 2020'de genç oyuncunun haklarının yüzde 50'sini 900 bin dolara satın aldı ancak haklarının diğer kısmı Defensa y Justicia takımında. Ancak Defensa y Justicia, Martinez için River Plate'yle halen anlaşamadı. Beşiktaş, Martinez için hem River Plate'yi hem de Defensa y Justicia takımını aynı anda ikna etmek zorunda. Martinez'in güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon euro.











