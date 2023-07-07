Beşiktaş'ta Daniel Amartey transferi bitiyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Daniel Amartey transferinde son aşamaya geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Daniel Amartey transferi bitiyor!
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07 Temmuz 2023 08:47
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in önceki gün düzenlediği basın toplantısında, "Acil transfer yapmalıyız. Stoper almak zorundayız" şeklindeki çağrısı üzerine hızını artıran Beşiktaş yönetimi, ilk transferini yapıyor. Siyah-beyazlılar, uzun süredir görüşme halinde olduğu Daniel Amartey ile anlaşmayı sağladı.

İMZA PARASI SORUNU KALKTI

Leicester City ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Ganalı stoperin imza parası isteği pazarlıkları uzatmıştı. Ancak Kartal, ikili görüşmeler sonucunda bu sorunu ortadan kaldırmayı başardı.

ALMANYA KAMPINDA TAKIMA DAHIL OLACAK

Beşiktaşlı kurmayların, 1.5 milyon euro yıllık ücret önerisinin biraz daha üzerine çıkıp ayrıca bonus maddeleri ekleyerek 28 yaşındaki savunmacıyı ikna ettiği öğrenildi. 2+1 yıllık kontrat teklif edilen Amartey'in sözleşme içeriğindeki maddelerde kalan küçük birkaç pürüzün de halledilmesinden sonra hafta sonuna kadar imzayı atmasının beklendiği ifade edildi.

Siyah-beyazlılar bu transferi noktalayarak oyuncuyu Almanya'da gerçekleştirilecek ikinci etap kampında takıma dahil etmek istiyor.



 
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