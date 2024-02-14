Beşiktaş'ta Daniel Amartey rotasyonda kalacak!

'ın Ganalı oyuncusuile ilgili karar verildi...Kara Kartal'da savunma hattındaki eksiklerin kapanması sonrasında ön libero hattında denenen Daniel Amartey, önceki gün Kayserispor mücadelesine de bu hatta başlamıştı. Ancak beklenen görüntüyü ortaya koyamayan Amartey'in, yeni transfer ve eksiklerin de dönmesiyle kulübeye geçmesi bekleniyor.Sezon sonuna kadar rotasyon oyuncusu olarak görev alacak Amartey'le lig bitiminde yollar ayrılacak.