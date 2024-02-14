Beşiktaş'ta Daniel Amartey rotasyonda kalacak!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Daniel Amartey'in, yeni transfer ve eksiklerin de dönmesiyle kulübeye geçmesi bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta Daniel Amartey rotasyonda kalacak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Şubat 2024 09:21
Beşiktaş'ın Ganalı oyuncusu Daniel Amartey ile ilgili karar verildi...

Kara Kartal'da savunma hattındaki eksiklerin kapanması sonrasında ön libero hattında denenen Daniel Amartey, önceki gün Kayserispor mücadelesine de bu hatta başlamıştı. Ancak beklenen görüntüyü ortaya koyamayan Amartey'in, yeni transfer ve eksiklerin de dönmesiyle kulübeye geçmesi bekleniyor.

YOLLAR AYRILACAK

Sezon sonuna kadar rotasyon oyuncusu olarak görev alacak Amartey'le lig bitiminde yollar ayrılacak. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery