Beşiktaş'ta Cyle Larin taraftarı çıldırttı!

Beşiktaş'ta Cyle Larin bir türlü eski performansını yakalayamıyor.
Siyah beyazlıların, sözleşme uzatma görüşmelerinde anlaşma sağlayamadığı Larin, Kayserispor maının 20. dakikasında inanılmaz bir gol kaçırdı.
Kanadalı, karşı karşıya durumda sert vururken kaleci üstüne gelen topa gol izni vermedi. Taraftarlar "Bu nasıl kaçar" diye tepki gösterdi.
Siyah beyazlıların, sözleşme uzatma görüşmelerinde anlaşma sağlayamadığı Larin, Kayserispor maının 20. dakikasında inanılmaz bir gol kaçırdı.
Kanadalı, karşı karşıya durumda sert vururken kaleci üstüne gelen topa gol izni vermedi. Taraftarlar "Bu nasıl kaçar" diye tepki gösterdi.
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