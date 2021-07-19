Beşiktaş'ta Cyle Larin endişesi: Sakatlandı!

Beşiktaş'ta geçen sezon ciddi bir sıçrayış gerçekleştiren Cyle Larin, Kanada Milli Takımı'nda sakatlandı.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ta Cyle Larin endişesi: Sakatlandı!
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19 Temmuz 2021 01:49
Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin, Kanada Milli Takımı'nda sakatlandı.

Gold Cup'ta ABD Milli Takımı ile oynadıkları mücadeleye ilk 11'de başlayan Larin, 53. dakikada yerde kaldı ve yapılan tedavinin ardından oyuna devam edemedi.

Kenara gelen 26 yaşındaki futbolcunun son durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak.

Yıldız oyuncu, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 45, milli takımda 9 olmak üzere toplamda 54 resmi maça çıkarken, 33 gol ve 6 asistlik performansa ulaştı.




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