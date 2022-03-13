Beşiktaş'ta Cyle Larin'e taviz yok!

Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Cyle Larin'in geleceği ile ilgili alacağı karar merak konusu.



3 YILLIK KONTRAT VE 1.7 MİLYON EURO



Kanadalı oyuncu, sözleşme uzatma görüşmelerinde 2.5 milyon Euro talep ederken Beşiktaş ise 1.7 milyon Euro ve 3 yıllık sözleşme önermişti.



Larin için Fransa, İtalya ve İngiltere'den talipler olduğuna dair haberler sık sık basına yansısa da şu ana kadar ciddi bir gelişme de yaşanmadı.



KARARI BEKLENİYOR



Siyah-beyazlı yönetim, Larin'e önerilen ücrette geri adım atmamayı sürdürürken Kanadalı oyuncunun kararı bekleniyor.



TRANSFER ROTASI BELİRLENECEK



Beşiktaş, Larin'den gelecek kesin yanıta göre transfer planlamasına yön verecek.





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