Beşiktaş'ta Cyle Larin'e taviz yok!

Beşiktaş'ta Cyle Larin'in geleceği belirsizliğini korurken yönetim önerdiği rakamda geri adım atmıyor.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Cyle Larin'e taviz yok!
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13 Mart 2022 10:13
Cyle Larin
Cyle Larin
Beşiktaş
Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Cyle Larin'in geleceği ile ilgili alacağı karar merak konusu.

3 YILLIK KONTRAT VE 1.7 MİLYON EURO

Kanadalı oyuncu, sözleşme uzatma görüşmelerinde 2.5 milyon Euro talep ederken Beşiktaş ise 1.7 milyon Euro ve 3 yıllık sözleşme önermişti.

Larin için Fransa, İtalya ve İngiltere'den talipler olduğuna dair haberler sık sık basına yansısa da şu ana kadar ciddi bir gelişme de yaşanmadı.

KARARI BEKLENİYOR

Siyah-beyazlı yönetim, Larin'e önerilen ücrette geri adım atmamayı sürdürürken Kanadalı oyuncunun kararı bekleniyor.

TRANSFER ROTASI BELİRLENECEK

Beşiktaş, Larin'den gelecek kesin yanıta göre transfer planlamasına yön verecek.

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