Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren, Panamalı stoperiçin atağa kalktı....Devre arasında mutlaka bir stoper takviyesi yapacak olan Beşiktaş için bir süre önce Panamalı savunmacı Jose Cordoba ismi dile getirilmeye başlanmıştı. Bulgaristan takımlarından Levski Sofia'da forma giyen 22 yaşındaki Cordoba ile ilgili yeni iddialar da gelmeye devam etti.Buna göre siyah beyazlıların, oyuncunun kulübüyle ilk temaslara geçtiği ileri sürüldü. Sözleşmesi 2025'te bitecek 1.87 boyundaki futbolcu için 3 milyon euro civarı bir rakam önerildiği bildirildi. Taraflar arasında görüşmelerin devam ediyor. Ayrıca siyah beyazlıların bu rakamın üzerine çıkma niyetinde olmadığı kaydedildi.Beşiktaş'ın genç yaşı ve sol ayaklı olması nedeniyle Jose Cordoba üzerinde durduğu ancak listede başka adayların olduğu da gelen haberler arasında. Yönetim, Levski ile anlaşırsa hemen oyuncu ile masaya oturacak. Panamalı stoper, sol bek mevkiinde de görev yapabiliyor. Cordoba bu sezon takımında 21 maça çıkıp tamamında ilk 11 başladı. Oyuncu ülkesinin milli takımında da forma giyiyor. Futbola Ceta Vigo altyapısında başlayan Cordoba daha önce ülkesinde Independiente'de oynamıştı. Bir kez de yine Bulgar ekibi Etar Veliko'ya kiralandı.Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Beşiktaş için Cordoba'nın sakatlık geçmişi de biraz sıkıntılı gibi görünüyor. Geçen sezon kas yaralanması nedeniyle 63 gün sahalardan uzak kalıp 14 maça çıkamayan 22 yaşındaki krampon, bu sezon ise gerilmeye bağlı ödem sebebiyle 14 gün kenarda bekleyip 3 maç kaçırdı. Öte yandan kulüp kariyerinde 109 resmi maça çıkan Jose Cordoba, henüz golle tanışamadı ama 4 asist yaptı. 26 sarı, 2 kırmızı kart gördü.Cordoba'nın tek sıkıntısı hırçınlığı... Oyuncu bu sezon forma giydiği 21 karşılaşmada 4'ü Bulgaristan ligi olmak üzere toplam 6 kez sarı kart gördü.