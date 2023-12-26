Beşiktaş'ta Colley'den kariyer rekoru!

Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Omar Colley, Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Hatayspor maçını da boş geçmedi. Gambiyalı futbolcu, attığı gol ile kariyerinin rekorunu kırdı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Colley'den kariyer rekoru!
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26 Aralık 2023 09:38
Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılarda son haftaların en formda ismi olan Omar Colley, bu maçı da boş geçmedi. 31 yaşındaki stoper, attığı gol ile kişisel kariyer rekorunu kırdı.

FARKI İKİYE ÇIKARDI

Beşiktaş, karşılaşmanın 38. dakikasında Semih Kılıçsoy ile öne geçti. Siyah-beyazlılarda farkı ikiye çıkaran isim Omar Colley oldu. 53. dakikada kullanılan korner atışında topa iyi yükselen Colley, kafa vuruşunu yaptı ve top direğe çarparak ağlara gitti.

BEŞİKTAŞ'IN EN GOLCÜ İSMİ OLDU

Tecrübeli stoper, attığı golle bu sezonki 5. golüne ulaştı ve Beşiktaş'ın en golcü ismi oldu.

KARİYER REKORUNU KIRDI

Bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla en fazla gol atan oyuncu olan Omar Colley, aynı zamanda profesyonel kariyerinde rakip fileleri en fazla havalandırdığı lig sezonuna ulaştı. 

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