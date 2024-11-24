Beşiktaş'ta Ciro Immobile, yedekler arasında

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan İtalyan futbolcu Ciro Immobile, maç kadrosunda yer aldı.
Ligin 11. haftasında Kasımpaşa ile oynanan mücadelede sakatlanan 34 yaşındaki santrfor, RAMS Başakşehir ve Malmö karşılaşmalarında forma giyememişti.
Immobile 22 gün sonra döndü
Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, 22 gün sonra formasına kavuştu.
2 Kasım Cumartesi günü Kasımpaşa ile oynanan maçta sakatlanan Immobile, bu süreçte RAMS Başakşehir ve Malmö maçlarında forma giyemedi.
Tecrübeli golcü, Göztepe maçında 59. dakikada Emirhan Topçu'nun yerine oyuna girerek forvet hattında Semih Kılıçsoy'la birlikte görev aldı.
Ligin 11. haftasında Kasımpaşa ile oynanan mücadelede sakatlanan 34 yaşındaki santrfor, RAMS Başakşehir ve Malmö karşılaşmalarında forma giyememişti.
Immobile 22 gün sonra döndü
Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, 22 gün sonra formasına kavuştu.
2 Kasım Cumartesi günü Kasımpaşa ile oynanan maçta sakatlanan Immobile, bu süreçte RAMS Başakşehir ve Malmö maçlarında forma giyemedi.
Tecrübeli golcü, Göztepe maçında 59. dakikada Emirhan Topçu'nun yerine oyuna girerek forvet hattında Semih Kılıçsoy'la birlikte görev aldı.