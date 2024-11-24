Beşiktaş'ta Ciro Immobile, yedekler arasında

Beşiktaş'ta sakatlığı geçen İtalyan futbolcu Ciro Immobile, maç kadrosuna dahil edildi.

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Beşiktaş'ta Ciro Immobile, yedekler arasında
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24 Kasım 2024 19:42
Son güncelleme 24 Kasım 2024 23:49
Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan İtalyan futbolcu Ciro Immobile, maç kadrosunda yer aldı.

Ligin 11. haftasında Kasımpaşa ile oynanan mücadelede sakatlanan 34 yaşındaki santrfor, RAMS Başakşehir ve Malmö karşılaşmalarında forma giyememişti.

Immobile 22 gün sonra döndü

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, 22 gün sonra formasına kavuştu.

2 Kasım Cumartesi günü Kasımpaşa ile oynanan maçta sakatlanan Immobile, bu süreçte RAMS Başakşehir ve Malmö maçlarında forma giyemedi.

Tecrübeli golcü, Göztepe maçında 59. dakikada Emirhan Topçu'nun yerine oyuna girerek forvet hattında Semih Kılıçsoy'la birlikte görev aldı.

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