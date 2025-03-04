Beşiktaş'ta Ciro Immobile'ye özel program

Beşiktaş'ın hücumdaki en etkili silahı olan Ciro Immobile, son haftalardaki gol orucunu yine bozamadı.
Ligde son olarak 11 Ocak'taki 2-1'lik Bodrum maçında fileleri havalandıran İtalyan futbolcu, daha sonra ligde 6, Avrupa Ligi'nde 2 maçı boş geçti.
Immobile, önceki gün Kayserispor karşısında Joao Mario'nun golünde pası verirken bu süreçte üçüncü asistini yaptı.
ÖZEL İDMAN UYGULANIYOR
Immobile tam 8 maçtır gol atamıyor. Teknik ekip, oyuncuya özel bir idman programı uygulatıyor.
Ligde son olarak 11 Ocak'taki 2-1'lik Bodrum maçında fileleri havalandıran İtalyan futbolcu, daha sonra ligde 6, Avrupa Ligi'nde 2 maçı boş geçti.
Immobile, önceki gün Kayserispor karşısında Joao Mario'nun golünde pası verirken bu süreçte üçüncü asistini yaptı.
ÖZEL İDMAN UYGULANIYOR
Immobile tam 8 maçtır gol atamıyor. Teknik ekip, oyuncuya özel bir idman programı uygulatıyor.