Beşiktaş'ta Ciro Immobile'ye özel program

Beşiktaş'ın İtalyan santfroru Ciro Immobile gol orucunu bozamadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Ciro Immobile'ye özel program
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04 Mart 2025 11:27
Beşiktaş'ın hücumdaki en etkili silahı olan Ciro Immobile, son haftalardaki gol orucunu yine bozamadı. 

Ligde son olarak 11 Ocak'taki 2-1'lik Bodrum maçında fileleri havalandıran İtalyan futbolcu, daha sonra ligde 6, Avrupa Ligi'nde 2 maçı boş geçti.

Immobile, önceki gün Kayserispor karşısında Joao Mario'nun golünde pası verirken bu süreçte üçüncü asistini yaptı.

ÖZEL İDMAN UYGULANIYOR

Immobile tam 8 maçtır gol atamıyor. Teknik ekip, oyuncuya özel bir idman programı uygulatıyor.
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