Beşiktaş'ta Ciro Immobile için yoğun mesai

Beşiktaş'ın İtalyan santrforu Ciro Immobile'nin sakatlığı sonrası sağlık ekibi yıldız golcü için yoğun mesai harcıyor.
Siyah Beyazlılarda yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından 1 ay uzak kalacak olan Ciro Immobile'nin durumu sağlık ekibi tarafından yakından takip ediliyor. Belirlenen tedavi programını harfiyen uygulayan Ciro'nun güçlendirme ve rehabilite çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Immobile de bir an önce sahalara dönmek adına gün sayıyor.
PERFORMANSI
Beşiktaş formasıyla 16 maça çıkan yıldız forvet, 12 gol attı.
Siyah Beyazlılarda yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından 1 ay uzak kalacak olan Ciro Immobile'nin durumu sağlık ekibi tarafından yakından takip ediliyor. Belirlenen tedavi programını harfiyen uygulayan Ciro'nun güçlendirme ve rehabilite çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Immobile de bir an önce sahalara dönmek adına gün sayıyor.
PERFORMANSI
Beşiktaş formasıyla 16 maça çıkan yıldız forvet, 12 gol attı.