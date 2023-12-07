Beşiktaş'ta Chamberlain vites yükseltti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta sakatlıkların artması ve Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesiyle daha fazla forma şansı bulmaya başlayan Alex Oxlade-Chamberlain, şu anki formuyla tekrar kulübeye dönecek gibi görünmüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Chamberlain vites yükseltti
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07 Aralık 2023 13:45
Beşiktaş'ta son dönemde yükselişe geçen isimlerden biri de Alex Oxlade-Chamberlain...

Deplasmanda 1-1 biten Ankaragücü maçında beraberlik golünü atan 30 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu, performansıyla taraftarların da beğenisini kazandı.



Sakatlıkların artması ve Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesiyle daha fazla forma şansı bulmaya başlayan Chamberlain, şu anki formuyla tekrar kulübeye dönecek gibi görünmüyor.  

 
 

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