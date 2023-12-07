'ta son dönemde yükselişe geçen isimlerden biri de...Deplasmanda 1-1 biten Ankaragücü maçında beraberlik golünü atan 30 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu, performansıyla taraftarların da beğenisini kazandı.Sakatlıkların artması ve Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesiyle daha fazla forma şansı bulmaya başlayan Chamberlain, şu anki formuyla tekrar kulübeye dönecek gibi görünmüyor.