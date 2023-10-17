Beşiktaş'ta performansı beklentilerin altında kalan Alex Oxlade Chamberlain, Milli arada yoğun bir tempo yaptı.
Takım çalışmalarına ek olarak bireysel de çalışan İngiliz orta saha, Galatasaray karşısında sergileyeceği başarılı performansla çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.
DERBİYE 11'DE BAŞLAYACAK
Tecrübeli futbolcunun idmanlardaki hırslı görüntüsü teknik ekibi de memnun ediyor. Chamberlain, derbide Gedson ve Amir'le beraber oluşan orta sahada görev yapacak.
Takım çalışmalarına ek olarak bireysel de çalışan İngiliz orta saha, Galatasaray karşısında sergileyeceği başarılı performansla çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.
DERBİYE 11'DE BAŞLAYACAK
Tecrübeli futbolcunun idmanlardaki hırslı görüntüsü teknik ekibi de memnun ediyor. Chamberlain, derbide Gedson ve Amir'le beraber oluşan orta sahada görev yapacak.