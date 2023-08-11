Beşiktaş'ta, Chamberlain tedirginliği

Galatasaray'ın Zaha ve Icardi, Fenerbahçe'nin Dzeko ve Tadic transferleri sonrasında Beşiktaş da yıldız transferi için harekete geçti. Mali şartlar doğrultusunda Beşiktaş'ın önüne de fırsat transferi çıktı.
İSTANBUL'A GETİRTMİŞTİ
Liverpool ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Alex Oxlade-Chamberlain'in bonservisinin elinde olması Siyah-Beyazlılar'ın iştahını kabarttı.
Bir süredir 29 yaşındaki futbolcuyla görüşen Beşiktaş, yıldız ismi iki gün önce İstanbul'a getirmişti. Siyah-Beyazlı camiada akıllardaki tek soru işareti Chamberlain'in geçmişte yaşadığı sakatlıklardı.
BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI
Kariyerinde daha önce sık sık sakatlanan ve son olarak geçen sezon yaşadığı problemler nedeniyle tam 14 maç kaçıran İngiliz kanat için çok detaylı sağlık taraması yapılıyor.
Fanatik'in haberine göre Beşiktaş'ın sağlık ekibi olumlu rapor verirse tecrübeli oyuncu ile sözleşme imzalamayı planlıyor. Ancak gelen bilgilere göre, ilk tetkiklerin beklentileri karşılamadığı belirtildi. Yıldız oyuncunun, birkaç kontrole daha girmesi bekleniyor.
İSTANBUL'A GETİRTMİŞTİ
Liverpool ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Alex Oxlade-Chamberlain'in bonservisinin elinde olması Siyah-Beyazlılar'ın iştahını kabarttı.
Bir süredir 29 yaşındaki futbolcuyla görüşen Beşiktaş, yıldız ismi iki gün önce İstanbul'a getirmişti. Siyah-Beyazlı camiada akıllardaki tek soru işareti Chamberlain'in geçmişte yaşadığı sakatlıklardı.
BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI
Kariyerinde daha önce sık sık sakatlanan ve son olarak geçen sezon yaşadığı problemler nedeniyle tam 14 maç kaçıran İngiliz kanat için çok detaylı sağlık taraması yapılıyor.
Fanatik'in haberine göre Beşiktaş'ın sağlık ekibi olumlu rapor verirse tecrübeli oyuncu ile sözleşme imzalamayı planlıyor. Ancak gelen bilgilere göre, ilk tetkiklerin beklentileri karşılamadığı belirtildi. Yıldız oyuncunun, birkaç kontrole daha girmesi bekleniyor.