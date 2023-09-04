Beşiktaş'ta Chamberlain rüzgarı

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Chamberlain, ilk kez bir müsabakaya 11 kişilik kadroda başladı. Performansıyla geçer not alan Chamberlain'in top kontrolleri, pasları taraftardan alkış aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Chamberlain rüzgarı
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04 Eylül 2023 09:12
Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimler arasında yer alan Chamberlain, siyah-beyazlı takımda ilk kez bir müsabakaya 11 kişilik kadroda başladı.

Dinamo Kiev ile oynanan karşılaşmalarda kısa süreli olarak oyuna sonradan dahil olan siyah-beyazlı oyuncu, Salih Uçan'ın yer almadığı müsabakada orta sahada görev yaptı.

TARAFTARDAN ALKIŞ ALDI

Performansıyla geçer not alan Chamberlain'in top kontrolleri, pasları taraftardan alkış aldı.



CHAMBERLAIN'İN KARİYERİ

Alex-Oxlade Chamberlain 15 Ağustos 1993'te İngiltere'de doğdu. Jamaika asıllı İngiliz orta saha futbola Southampton'un altyapısında başladı. Gösterdiği çıkışla Arsenal'e 13.8 milyon Euro'ya transfer oldu. 2017'de Liverpool'a 38 milyon Euro'ya geçti.

12 KUPA KAZANDI

Kulüp kariyerinde birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli futbolcu, İngiltere Kupası'nı 4, İngiltere Lig Kupası'nı 1, İngiltere Süper Kupa'yı ise 3 kez kaldırdı.  

 
 

 

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