Beşiktaş'ta Chamberlain'e yoğun bakım!

Beşiktaş'ın yeni transferlerden Alex Oxlade-Chamberlain, Fatih Karagümrük'le oynanan hazırlık maçında ağrıları nedeniyle forma giyememişti. İngiliz oyuncunun durumu, son kontrollerden sonra belli olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Chamberlain'e yoğun bakım!
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12 Eylül 2023 10:36
Beşiktaş'ın önceki gün Karagümrük ile Nevzat Demir Tesisleri'nde oynadığı ve 2-0 kazandığı hazırlık maçında yeni transferlerden Alex Oxlade-Chamberlain yer almadı.

Oyuncunun geçen hafta yapılan yükleme idmanlarında kasığında ağrı hissettiği ve bu nedenle Karagümrük'e karşı forma giymediği öğrenildi.

TRABZON MAÇININ KADROSUNDA YER ALMASI BEKLENİYOR

Siyah-beyazlılar dünü izinli geçirirken, İngiliz orta sahanın net durumunun yapılacak son kontrollerin ardından belli olacağı ifade edildi. Chamberlain'in, pazar günkü Trabzon maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.  

 
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