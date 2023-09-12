Beşiktaş'ın önceki gün Karagümrük ile Nevzat Demir Tesisleri'nde oynadığı ve 2-0 kazandığı hazırlık maçında yeni transferlerden Alex Oxlade-Chamberlain yer almadı.
Oyuncunun geçen hafta yapılan yükleme idmanlarında kasığında ağrı hissettiği ve bu nedenle Karagümrük'e karşı forma giymediği öğrenildi.
TRABZON MAÇININ KADROSUNDA YER ALMASI BEKLENİYOR
Siyah-beyazlılar dünü izinli geçirirken, İngiliz orta sahanın net durumunun yapılacak son kontrollerin ardından belli olacağı ifade edildi. Chamberlain'in, pazar günkü Trabzon maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.
Oyuncunun geçen hafta yapılan yükleme idmanlarında kasığında ağrı hissettiği ve bu nedenle Karagümrük'e karşı forma giymediği öğrenildi.
TRABZON MAÇININ KADROSUNDA YER ALMASI BEKLENİYOR
Siyah-beyazlılar dünü izinli geçirirken, İngiliz orta sahanın net durumunun yapılacak son kontrollerin ardından belli olacağı ifade edildi. Chamberlain'in, pazar günkü Trabzon maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.