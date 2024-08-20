Beşiktaş'ta Chamberlain'e veda yakın

Beşiktaş, Angelo transferiyle birlikte kanat takviyesini de sonlandıracak ve ağırlığını savunmaya verecek. Sol bek ve sol stoper için çalışmalar yürütülüyor. Ancak yabancı oyuncu sayısında yaşanan sorun nedeniyle takımdan ayrılması beklenen isimlerin akıbetinin belirlenmesi gerekiyor.
Siyah-beyazlılarda Alexander Oxlade-Chamberlain'in bu İngiltere'ye geri dönmesi bekleniyor. Brentford ve Bournemouth ile görüşen 31 yaşındaki futbolcu, kısa süre içerisinde anlaşmasını sağlayıp bonservisini alarak takıma veda edecek.
Chamberlain'in geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
Siyah-beyazlılarda Alexander Oxlade-Chamberlain'in bu İngiltere'ye geri dönmesi bekleniyor. Brentford ve Bournemouth ile görüşen 31 yaşındaki futbolcu, kısa süre içerisinde anlaşmasını sağlayıp bonservisini alarak takıma veda edecek.
Chamberlain'in geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
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