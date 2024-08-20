Beşiktaş'ta Chamberlain'e veda yakın

Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain'in kısa süre içerisinde takımdan ayrılması ve İngiltere'ye geri dönmesi bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Chamberlain'e veda yakın
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20 Ağustos 2024 10:24
Beşiktaş, Angelo transferiyle birlikte kanat takviyesini de sonlandıracak ve ağırlığını savunmaya verecek. Sol bek ve sol stoper için çalışmalar yürütülüyor. Ancak yabancı oyuncu sayısında yaşanan sorun nedeniyle takımdan ayrılması beklenen isimlerin akıbetinin belirlenmesi gerekiyor.

Siyah-beyazlılarda Alexander Oxlade-Chamberlain'in bu İngiltere'ye geri dönmesi bekleniyor. Brentford ve Bournemouth ile görüşen 31 yaşındaki futbolcu, kısa süre içerisinde anlaşmasını sağlayıp bonservisini alarak takıma veda edecek.

Chamberlain'in geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

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