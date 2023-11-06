Beşiktaş'ın deplasmanda Antalyaspor'a 3-2 yenildiği maçta Alex Oxlade-Chamberlain, beklentileri karşılayamadı.
Galatasaray maçında gol atan, Gaziantep FK mücadelesinde ise bir asist yapan Chamberlain, Antalyaspor deplasmanında da ilk 11'de yer aldı.
Başarılı iki maçın ardından beklentileri yükselten İngiliz futbolcu, bu kez vasatı aşamadı. 60 dakika forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, etkisiz futbolu sonrasında kenara alındı.
Galatasaray maçında gol atan, Gaziantep FK mücadelesinde ise bir asist yapan Chamberlain, Antalyaspor deplasmanında da ilk 11'de yer aldı.
Başarılı iki maçın ardından beklentileri yükselten İngiliz futbolcu, bu kez vasatı aşamadı. 60 dakika forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, etkisiz futbolu sonrasında kenara alındı.