Beşiktaş'ta Chamberlain bu kez etkisiz kaldı

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain, 3-2 yenildikleri Antalyaspor maçında etkisiz kaldı...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Chamberlain bu kez etkisiz kaldı
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06 Kasım 2023 10:01
Son güncelleme 06 Kasım 2023 10:05
Beşiktaş'ın deplasmanda Antalyaspor'a 3-2 yenildiği maçta Alex Oxlade-Chamberlain, beklentileri karşılayamadı.

Galatasaray maçında gol atan, Gaziantep FK mücadelesinde ise bir asist yapan Chamberlain, Antalyaspor deplasmanında da ilk 11'de yer aldı.

Başarılı iki maçın ardından beklentileri yükselten İngiliz futbolcu, bu kez vasatı aşamadı. 60 dakika forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, etkisiz futbolu sonrasında kenara alındı. 




 
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