Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı için belirsizlik sürüyor

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'ye istifasını sunan Ceyhun Kazancı için belirsizlik sürüyor. Ahmet Nur Çebi'nin, Kazancı için başka planları da bulunuyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı için belirsizlik sürüyor
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26 Temmuz 2023 10:15
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, istifa edeceğini basın yoluyla duyursa da henüz resmi bir açıklama gelmemesi dikkat çekti.

Ceyhun Kazancı, başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşüp kararını vereceğini duyurmuştu. Ancak bu flaş gelişmenin ardından halen resmi bir açıklama gelmemesi dikkat çekti.

Çebi'nin daha önce 2 kez istifa eden Kazancı'yı görevde tuttuğu bilinirken, bu kez nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Kazancı'nın kalması halinde ise farklı bir pozisyonda kulüpte devam edeceği de iddialar arasında görünüyor.

 

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