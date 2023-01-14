Vincent Aboubakar ile 2.5 milyon Euro'dan 2,5 senelik ön anlaşma sağlayan Beşiktaş, yıldız ismin Al Nassr'la sözleşmesini feshetmesini bekliyor. Dün Aboubakar'la online bir görüşme yapan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, yıldız oyuncudan bir talepte bulundu. İşte o istek...



AYRILIK RESMİLEŞTİ



Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, Al Nassr'dan ayrılmak için son saatleri sayarken Beşiktaş; Weghorst vekulübü Burnley ile geçici transfer sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sonlandırıldığını KAP'a bildirdi. Weghorst'un bonservisini elinde bulunduran Burnley, erken fesih nedeniyle Beşiktaş'a 2 milyon 825 bin Euro ödeyecek.



OLUMLU DÖNÜŞ ALMIŞTI



Wout Weghorst'un sürpriz bir şekilde ManchesterUnited'a transfer olması sonrasında Beşiktaş Yönetimi, Al Nassr forması giyen Vincent Aboubakar için çalışma başlatmıştı. Yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için büyük çaba sarf eden idareciler, deneyimli isimden olumlu geri dönüş almıştı.



CEYHUN KAZANCI'NIN ABOUBAKAR'DAN İSTEĞİ



Dün Kamerunlu golcüyle online bir görüntülü görüşme yapan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, yıldız isimden Al-Nassr'daki kontratının fesih sürecini hızlandırmasını istediği belirtildi.



HAFTAYA İSTANBUL'DA OLABİLİR



Arabistan ekibindeki 2 milyon 250 bin Euro'luk yarım dönemlik alacağının tamamını almak için Al Nassr'a büyük baskı yapan Aboubakar'ın, birkaç gün içinde istediğini alması bekleniyor. Sürecin hızlanması için başarılı oyuncuyla 2.6 milyon Euro'dan 2,5 senelik yaptıkları sözlü anlaşmaya ek olarak 250 bin Euro daha ödemeyi öneren yönetim, her şey beklendiği gibi giderse Aboubakar'ı haftaya İstanbul'a getirmeyi istiyor.



