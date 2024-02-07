Beşiktaş'ta Cenk ve Salih'in talipleri artıyor

Beşiktaş yönetiminin sözleşmelerini uzatamadığı Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın talipleri artmaya başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Cenk ve Salih'in talipleri artıyor
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07 Şubat 2024 10:22
Son güncelleme 07 Şubat 2024 10:24
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek. Henüz yeni sözleşmeye imza atmayan iki oyununun Avrupa'dan talipleri arttı.

CENK TOSUN'A ABD VE AVUSTURYA İLGİSİ

Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun'a hali hazırda ABD ve özellikle Tolgay Arslan'ın da oynadığı Avustralya Ligi'nden teklifler geldi.

İTALYA'DAN SALİH UÇAN'A KANCA

Tecrübeli oyuncu Salih Uçan'a İtalya'dan ilgi bulunuyor. İtalya'yı çok seven ve orada uzun yıllar forma giyen Salih'in menajeri, Serie A ve B'den teklifler geldiğini ifade etti.

SEZON PERFORMANSLARI

Cenk Tosun, Beşiktaş'ta bu sezon 30 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Salih Uçan ise çıktığı 28 karşılaşmada takımına 3 gol, 5 asistlik katkı sağladı. 

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