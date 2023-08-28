Beşiktaş'ta Cenk ve Salih alarmı!

Beşiktaş'ta 2024'te bitecek sözleşmeleri yenilenmeyen ve maaşlarında hala iyileştirme yapılmayan Cenk Tosun ve Salih Uçan'da tehlike büyük...
İki futbolcu da siyah-beyazlı takımda yıllık sadece 10 milyon lira düzeyinde garanti ücret kazanıyor. Cenk ve Salih bonuslar hariç yıllık ücretlerinin en az 1 milyon euro seviyesine çıkarılmasını bekliyor.
İki oyuncu yeni sözleşme ve iyileştirme yapılmazsa devre arası yurt dışında bir kulüple kontrat imzalama hakkı elde edecek.
DEVRE ARASI TEKLİFLERİ DEĞERLENDİREBİLİRLER
Siyah-beyazlı takımın kaptanlığını yapan Cenk yurt dışında tanınan bir golcü ve ciddi piyasası var. MLS ekibi Chicago Fire devre arasında deneyimli forvete toplam 9 milyon dolar karşılığında 3 senelik sözleşme teklif etmişti.
Beşiktaş'la kontratı 1 yıl otomatik uzayan Cenk, ABD'den aldığı teklifi geri çevirmişti. Cenk gibi Salih de Kartal'la anlaşma sağlayamazsa yurt dışına gitmeye sıcak bakıyor. Salih daha önce Roma, Sion ve Empoli formaları giymişti.
İki futbolcu da siyah-beyazlı takımda yıllık sadece 10 milyon lira düzeyinde garanti ücret kazanıyor. Cenk ve Salih bonuslar hariç yıllık ücretlerinin en az 1 milyon euro seviyesine çıkarılmasını bekliyor.
İki oyuncu yeni sözleşme ve iyileştirme yapılmazsa devre arası yurt dışında bir kulüple kontrat imzalama hakkı elde edecek.
DEVRE ARASI TEKLİFLERİ DEĞERLENDİREBİLİRLER
Siyah-beyazlı takımın kaptanlığını yapan Cenk yurt dışında tanınan bir golcü ve ciddi piyasası var. MLS ekibi Chicago Fire devre arasında deneyimli forvete toplam 9 milyon dolar karşılığında 3 senelik sözleşme teklif etmişti.
Beşiktaş'la kontratı 1 yıl otomatik uzayan Cenk, ABD'den aldığı teklifi geri çevirmişti. Cenk gibi Salih de Kartal'la anlaşma sağlayamazsa yurt dışına gitmeye sıcak bakıyor. Salih daha önce Roma, Sion ve Empoli formaları giymişti.