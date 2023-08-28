Beşiktaş'ta Cenk ve Salih alarmı!

Son Dakika Beşiktaş Transfer Haberleri: Sezona önemli takviyelerle giriş yapan Beşiktaş'ta, Cenk Tosun ve Salih Uçan tehlikesi belirdi. İki futbolcunun devre arasında takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Cenk ve Salih alarmı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ağustos 2023 08:52
Son güncelleme
Beşiktaş'ta 2024'te bitecek sözleşmeleri yenilenmeyen ve maaşlarında hala iyileştirme yapılmayan Cenk Tosun ve Salih Uçan'da tehlike büyük...

İki futbolcu da siyah-beyazlı takımda yıllık sadece 10 milyon lira düzeyinde garanti ücret kazanıyor. Cenk ve Salih bonuslar hariç yıllık ücretlerinin en az 1 milyon euro seviyesine çıkarılmasını bekliyor.

İki oyuncu yeni sözleşme ve iyileştirme yapılmazsa devre arası yurt dışında bir kulüple kontrat imzalama hakkı elde edecek.

DEVRE ARASI TEKLİFLERİ DEĞERLENDİREBİLİRLER 

Siyah-beyazlı takımın kaptanlığını yapan Cenk yurt dışında tanınan bir golcü ve ciddi piyasası var. MLS ekibi Chicago Fire devre arasında deneyimli forvete toplam 9 milyon dolar karşılığında 3 senelik sözleşme teklif etmişti.

Beşiktaş'la kontratı 1 yıl otomatik uzayan Cenk, ABD'den aldığı teklifi geri çevirmişti. Cenk gibi Salih de Kartal'la anlaşma sağlayamazsa yurt dışına gitmeye sıcak bakıyor. Salih daha önce Roma, Sion ve Empoli formaları giymişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery