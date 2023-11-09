Beşiktaş'ta Cenk ve Ghezzal takım ile görüştü: 'Hakkını verelim'

UEFA Konferans Lig'nde Bodo/Glimt ile oynanacak maç öncesi önemli bir gelişme yaşandı.Siyah-Beyazlı takımın kaptanlarındanve Cezayirli yıldızmaç öncesi Teknik Sorumlu Burak Yılmaz'dan izin alarak futbolcularla bir toplantı yaptığı öğrenildi.İki ismin oyuncularıifadelerini kullandıkları belirtildi. Takımın diğer futbolcularının da iki ismin yaptığı konuşma sonunda birbirlerine kenetlendiği ve Bodo/Glimt maçından galibiyetle ayrılmanın sözünü verdikleri öğrenildi.