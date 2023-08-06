Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan görüşme odasına!

Dış transferde Onana, Amartey, Rebic, Emrecan Bulut gibi isimleri kadrosunda dahil eden Beşiktaş iç transferde de takımın yıldızları ile görüşmeye başladı. Yönetim ilk olarak, sözleşmeleri 30 Haziran 2024'te sona eren milli futbolcuları Cenk Tosun ve Salih Uçan'ı görüşme masasına çağırdı.



Şenol Güneş'le adeta küllerinden doğan forvet Cenk Tosun, yönetimin "Euro değil, Türk Lirası ile ödeme yapabiliriz" teklifini kabul ettiğini ve 10 milyon TL'ye oynadığını belirterek iyileştirme istedi.



GEÇEN YIL 1.5 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ



Siyah beyazlı yöneticiler bunun üzerine önce yıllık 20, ardından 25 milyon TL önerdi. Tecrübeli futbolcunun, "Ben fedakarlık yaptım, kulüpten de aynısını bekliyorum" demesi üzerine yönetim son olarak yıllık 30 milyon TL'lik bir rakam sundu ve beklemeye geçti. Golcü oyuncunun bu rakamı kabul etmesi bekleniyor.



Orta saha oyuncusu Salih Uçan ise geçen sezon başında yönetimden 1.5 milyon Euro istemiş ancak yönetim bu rakamı yüksek bulmuş ve anlaşma sağlanamamıştı.



TEKLİF YAPILDI, BEKLEMEYE GEÇİLDİ



Yeni görüşmelerde yönetim Salih Uçan'a "Sana da kadrodaki diğer Türk oyunculara olduğu gibi Türk Lirası olarak ödeme yapabiliriz" dedi. Yıllık 400 bin Euro civarında garanti ücret alan Salih, Türk Lirası ödemesine sıcak bakmazken takıma yaptığı katkının ortada olduğunu, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi kulüplerde kendi mevkisinde oynayan futbolcuların 1-1.5 milyon Euro bandından kazandığını belirterek yıllık 1 milyon Euro istedi.



Yönetim ise Salih'e de 850 bin Euro'nun TL karşılığı 25 milyon TL teklif etti ve beklemeye geçti.











