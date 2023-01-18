Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Gedson sakatlandı

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun ve orta sahanın önemli ismi Gedson Fernandes, Ankaragücü maçına devam edemedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Gedson sakatlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ocak 2023 20:10
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada Cenk Tosun ve Gedson Fernandes sakatlık yaşadı.

Siyah-beyazlı takımın golcü futbolcusu, ikinci yarının başında oyuna dahil oldu. İkinci yarıda Beşiktaş'ın golünü atan ve maçı uzatmalara götüren Cenk Tosun daha sonra sakatlık yaşadı.

Beşiktaş'ın önemli ismi Cenk Tosun, uzatmanın ilk yarısında sol arka adalesindeki problem nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Atiba Hutchinson'a bıraktı.

Öte yandan maça ilk 11'de başlayan ve performansıyla beğeni toplayan Gedson Fernandes, ikinci uzatma devreasinda sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Gedson'un yerine Necip Uysal oyuna dahil oldu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ