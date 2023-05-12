Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Aboubakar iddiaya girdi!

Şenol Güneş'in gelmesinin ardından çıkışa geçen Beşiktaş'ta hücum hattının önemli isimleri Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun iddiara girdi.
Beşiktaş'ın golcüleri Vincent Aboubakar 10, Cenk Tosun ise bu sezon 13 kez fileleri havalandırmayı başardı. İki yıldız, sezon sonunda kimin daha çok gol atacağı konusunda iddiaya tutuştu.
Buna göre sezon sonunda geride kalan isim, daha çok gol atana özel üretim bir parfüm hediye edecek.
Beşiktaş'ın golcüleri Vincent Aboubakar 10, Cenk Tosun ise bu sezon 13 kez fileleri havalandırmayı başardı. İki yıldız, sezon sonunda kimin daha çok gol atacağı konusunda iddiaya tutuştu.
Buna göre sezon sonunda geride kalan isim, daha çok gol atana özel üretim bir parfüm hediye edecek.
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