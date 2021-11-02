Beşiktaş'ta Cenk Tosun sesleri

Bu sezon gol yollarında sıkıntı çeken Beşiktaş, ara transfer döneminde bir forvet transferi yapmak için girişimlerine devam ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun sesleri
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02 Kasım 2021 14:00
Cenk Tosun
Cenk Tosun
Beşiktaş
Bu sezon gol yollarında sıkıntı yaşayan Kartal, ara transfer döneminde bir forvet transferi yapmak için girişimlerini sürdürüyor. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Cenk Tosun da golcü alternatifleri arasında üst sıralarda.

Cenk'in takıma dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak yaşadığı sakatlıklar, son dönemde futboldan uzak kalması Cenk için de soru işaretlerine neden oluyor.

Beşiktaş'ta gündem, Cenk'in dışında bir forvet oyuncusu daha alınması. Bu forvet oyuncusu Sergen Yalçın'ın istediği özelliklere birebir uyan olmasına dikkat edilecek.  

 

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