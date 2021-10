Beşiktaş'ta Cenk Tosun operasyonu

Süper Lig'e verilen milli arada dinlenme fırsatı bulan Beşiktaş'ta bir yandan da transfer çalışmaları hız kazandı. Michy Batshuayi ve Güven Yalçın'ın forma giydiği santrafor pozisyonuna bir ismi daha takviye etmeyi planlayan siyah-beyazlıların, devre arasında harekete geçeceği öğrenildi.



YÖNETİM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR



Kadrosunda yerli isimler bulundurarak yabancı sayısındaki sıkıntıları en az seviyeye indirmek Beşiktaş Yönetimi çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, devre arası için yapacağı transfer görüşmelerine Cenk Tosun'u da eklemeyi düşünüyor.



EVERTON'DAKİ SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR



Bu konuda her fırsatta Cenk Tosun'a kapılarının açık olduğunu söyleyen yönetim, tecrübeli golcünün Everton'daki sağlık ve kontrat sürecini yakından takip ediyor.



SAHA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI



Geçtiğimiz günlerde saha çalışmalarına başlayan ve yakında takım idmanlarına da başlayacak olan Cenk Tosun'un kulübü Everton ile sözleşme uzatıp uzatmayacağı beklenecek.



AVRUPA'NIN TAKİBİNDE



Sözleşmesi sezon sonu biteceği için Beşiktaş haricinde İngiltere ve birçok Avrupa kulübünün de takibinde olan milli oyuncunun, şu an için sadece sahalara geri dönmeye odaklandığı bildirildi.



YERLİ OLMASI AVANTAJ



Yeni sezonda ilk 11'deki yerli sayısının 4'e çıkacak olması nedeniyle sahanın her yerinde çok yönlü oynayan Türk futbolcular almak isteyen Beşiktaş Yönetimi, bu nedenle Cenk Tosun'un durumunu yakından takip ediyor. Devre arasında Everton ve Cenk Tosun ile anlaşma sağlanması halinde milli oyuncunun Beşiktaş'a gelebileceği iddia edildi.