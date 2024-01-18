Beşiktaş'ta, Cenk Tosun liderliği ele aldı

Beşiktaş, yaşadığı bahar havasının devam ettirmek ve eldeki mevcut isimlerle en iyiyi yapabilmek adına önemli bir adım attı.
Teknik Direktör Fernando Santos'un gelişiyle birlikte farklı bir kimliğe bürünen siyah-beyazlılar, ilk olarak "winner" (kazanan) bir takım oluşturmak için kolları sıvadı. Serdar Topraktepe yönetiminde, Çaykur Rize'yi 4-0 gibi farklı bir skorla geçen Beşiktaş, Santos ile önce ligdeki Karagümrük karşılaşmasını 3-0, kupadaki Eyüp sınavını da 4-0 ile geçti.
CENK TOSUN LİDERLİĞİ ELE ALDI
Siyah-beyazlılar, 2020-21 sezonundan bu yana ilk kez, arka arkaya üç maçı gol yemeden galibiyetle kapadı, üstelik 11 golle sahadan ayrıldı. Bu durum Beşiktaş taraftarında da umutlu bir bekleyişe yol açtı.
İnisiyatif almadığı için eleştirilen, eski günlerinde olmadığı dile getirilen Cenk Tosun, liderliği ele aldı ve Beşiktaş başarılı günlerine doğru yelken açtı. İki gol atan Cenk, özgüvenini de kazandı ve bu takımda her zaman olması gerektiğini ortaya koydu.
GENÇ FUTBOLCULARA MESAJ VERDİ
Sezon başında büyük umutlarla gelen ancak bulduğu şansları bir türlü değerlendiremeyen Rebic, Eyüpspor karşısındaki futboluyla bu takımda iş yapabileceğini gösterdi.
Attığı gol, onun da güvenini yerine getirdi. Teknik Direktör Fernando Santos'un, gençlere bakış açısı da Beşiktaş'a taze kan gibi geldi. Yetenekli isimleri, yaşına bakmadan sahaya sürebilen Portekizli teknik adam, genç futbolculara da adeta mesaj verdi.
Teknik Direktör Fernando Santos'un gelişiyle birlikte farklı bir kimliğe bürünen siyah-beyazlılar, ilk olarak "winner" (kazanan) bir takım oluşturmak için kolları sıvadı. Serdar Topraktepe yönetiminde, Çaykur Rize'yi 4-0 gibi farklı bir skorla geçen Beşiktaş, Santos ile önce ligdeki Karagümrük karşılaşmasını 3-0, kupadaki Eyüp sınavını da 4-0 ile geçti.
CENK TOSUN LİDERLİĞİ ELE ALDI
Siyah-beyazlılar, 2020-21 sezonundan bu yana ilk kez, arka arkaya üç maçı gol yemeden galibiyetle kapadı, üstelik 11 golle sahadan ayrıldı. Bu durum Beşiktaş taraftarında da umutlu bir bekleyişe yol açtı.
İnisiyatif almadığı için eleştirilen, eski günlerinde olmadığı dile getirilen Cenk Tosun, liderliği ele aldı ve Beşiktaş başarılı günlerine doğru yelken açtı. İki gol atan Cenk, özgüvenini de kazandı ve bu takımda her zaman olması gerektiğini ortaya koydu.
GENÇ FUTBOLCULARA MESAJ VERDİ
Sezon başında büyük umutlarla gelen ancak bulduğu şansları bir türlü değerlendiremeyen Rebic, Eyüpspor karşısındaki futboluyla bu takımda iş yapabileceğini gösterdi.
Attığı gol, onun da güvenini yerine getirdi. Teknik Direktör Fernando Santos'un, gençlere bakış açısı da Beşiktaş'a taze kan gibi geldi. Yetenekli isimleri, yaşına bakmadan sahaya sürebilen Portekizli teknik adam, genç futbolculara da adeta mesaj verdi.