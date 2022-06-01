Beşiktaş'ta Cenk Tosun'la son görüşme

İngiltere Premier Ligi'nde kümede kalmayı başaran Everton ile 4 yıllık sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'un, Beşiktaş ile görüşmelere yeniden başladığı öğrenildi.
30 yaşındaki oyuncunun ilk başta maddi taleplerinin yüksek olması, görüşmelerin tıkanmasına sebep olmuştu.
Cenk'in de para konusunda indirime gitmeye artık sıcak baktığı ve tarafların ortak bir noktada buluşması durumunda 30 yaşındaki forvetin Beşiktaş'a imza atacağı konuşuluyor.
30 yaşındaki oyuncunun ilk başta maddi taleplerinin yüksek olması, görüşmelerin tıkanmasına sebep olmuştu.
Cenk'in de para konusunda indirime gitmeye artık sıcak baktığı ve tarafların ortak bir noktada buluşması durumunda 30 yaşındaki forvetin Beşiktaş'a imza atacağı konuşuluyor.