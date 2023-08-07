Beşiktaş'ta Cenk Tosun krizi: Kur mağduru oldu

kaptanıhiç hesapta yokken 'kur' mağduru oldu. Geçtiğimiz sezon 34 resmi maçta 18 gol, 8 asiste imza atan ve sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzayan Cenk,yıllık garanti ücretinin iyileştirilmesi için mayıs ayında yönetimle masaya oturmuştu. Görüşmede yönetim ve deneyimli golcükarşılığında prensipte anlaştı.Mayıs ayındayaklaşıkediyordu. Ancak euro kurunun daha sonra hızla yükselmesi siyah-beyazlılar ile Cenk arasında yapılan anlaşmayı sekteye uğrattı.Siyah-beyazlı yönetimilerleyen günlerde yaklaşıkulaşması üzerine geri adım attı. Kendisine verilen sözlerin en kısa sürede yerine getirilmesini bekleyen Cenk Tosun'un bu konudaolduğu aktarıldı.Deneyimli oyuncunun mevcut sözleşmesinin 1,5 milyon euro'ya revize edilmesini istediği ancak mayıs ayından sonra yönetimden hiçbir davet almadığı ortaya çıktı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in en beğendiği ve en çok forma verdiği isimlerden olan Cenk'in yaşanan bu durumdanaktarıldı.Cenk Tosun, 5 Ocak 2018'de İngiltere Premier Lig ekibi Everton'a 22,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında giderken, Türk futbol tarihinin transfer rekorunu kırdı. Deneyimli golcü Ocak 2018 kuruyla Beşiktaş'a 103 milyon 500 bin lira kazandırmıştı.Beşiktaş'ın gol yükünü Cenk Tosun ile Vincent Aboubakar çekiyor. Ancak iki yıldız oyuncu arasında büyük bir maaş uçurumu bulunuyor. Siyah-beyazlılar, Kamerunlu forvete yıllık 3,1 milyon euro (93 milyon lira) ödüyor. Devre arası 2,5+1 yıllık sözleşme imzalarken 1 milyon 140 bin euro da imza parası alan Aboubakar ayrıca maç başına 12 bin euro kazanıyor.